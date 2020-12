La Juventus prepara l’assalto a De Paul: pronte due contropartite

UDINE – Non è un mistero che il nome di Rodrigo De Paul sia presente sulla lista dei desideri di molti club, italiani e non. Il capitano dell’Udinese si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama calcistico europeo. Tranne l’ultima partita, in cui ha giocato molto male al pari del resto della squadra, l’argentino ha sempre fornito ottime prestazioni. Rispetto ai primi anni della sua esperienza in bianconero, adesso gioca in posizione più arretrata ma, al tempo stesso, nel ruolo di mezzala riesce ad essere maggiormente al centro del gioco. In questo campionato ha realizzato tre gol e due assist in tredici partite. La squadra di Luca Gotti ruota attorno al suo numero 10, che con le proprie giocate sta trascinando l’Udinese nella corsa verso la salvezza. Tuttavia, arrivato a quasi 27 anni, De Paul ha voglia di confrontarsi con palcoscenici più prestigiosi. Rodrigo è molto legato all’Udinese e a tutta la città di Udine, ma la medio-bassa classifica comincia a stargli stretta e il suo desiderio è di poter giocare nella massima competizione europea per club: la Champions League. “Prima o poi giocherò in Champions”, ha dichiarato pochi giorni fa.

Ecco perché quella del trasferimento è un’ipotesi che rimane concreta. Tra i club più interessati a lui c’è la Juventus, a caccia di un centrocampista per la prossima stagione. Tuttavia, avendo rinnovato lo scorso anno, De Paul ha un contratto ancora molto lungo con l’Udinese, con la scadenza fissata al 2024. Questo gioca indubbiamente a favore della società friulana, che infatti spara alto col prezzo. Stando infatti a quel che riferisce Il Corriere dello Sport, il presidente Pozzo chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per lasciar partire il suo giocatore più talentuoso. Al tempo stesso la Juventus, per abbassare un po’ il prezzo, vorrebbe inserire un paio di contropartite tecniche. Tra i nomi più accreditati ci sono quelli del difensore Daniele Rugani (attualmente in prestito al Rennes) e Manolo Portanova, centrocampista classe 2000.