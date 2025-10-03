Verso Udinese-Cagliari | Bertola strappa la maglia da titolare? Il punto

Da quando è arrivato ad Udine ha dimostrato una crescita costante che non dà nell'occhio ma si fa intravedere nel tempo. Nicola Bertola è arrivato in estate ed è stato uno dei primi acquisti per il post Bijol. Si trattava di sostituire una maglia importante o quantomeno un posto vacante da titolare nel reparto difensivo dell'Udinese.
Il difensore ex Spezia potrebbe aver convinto Runjaic negli ultimi allenamenti e ora la maglia da titolare è sempre più vicina
Non a caso chi sta ricoprendo meglio le orme di Bijol è Thomas Kristensen. Bertola sta dimostrando di volere uno spazio nella squadra e Runjaic vuole concederglielo. Stando alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport, il difensore italiano sembrerebbe in pole per partire tra i primi 11 in una possibile difesa a tre.
Si tratta di un ruolo a lui congeniale anche sa il ragazzo è in grado di giocare anche al posto di Kristensen (indice di duttilità). Runjaic si fida e Bertola vorrà ripagare. Le ultime di mercato: Kristensen vede rossonero? Scelto il sostituto
