Udinese-Salernitana | La moviola del match: “Aureliano promosso”

La stampa nazionale è ritornata sugli episodi che sono maturati durante la sfida tra i bianconeri e la squadra allenata da Nicola. In particolare sul caso dell'espulsione rifilata a Nehuen Perez che ha lasciato in dieci uomini l'Udinese per tutto il secondo tempo. Nel dopo gara era intervenuto Sottil che ai microfoni di Dazn aveva definito il rosso al suo difensore come " molto opinabile ". Andiamo ad analizzare insieme l'opinione dei quotidiani sportivi sull'accaduto. Iniziamo dalla rosea :

Iniziamo con ordine. Per la Gazzetta è "giusto togliere il rigore per l'Udinese, mentre il rosso a Perez è ok, in quanto il difensore argentino prima rincorre e poi scalcia da dietro Mazzocchi in modo plateale e sciocco". Inevitabile quindi il cartellino rosso estratto da Aureliano che complessivamente ammonisce sei giocatori. Di seguito il parere degli altri quotidiani nazionali <<<