Il futuro dell'Udinese inizia a prendere forma e dopo i rinnovi fondamentali di giocatori come il capitano Jesper Karlstrom e il difensore centrale Christian Kabasele, oltre la conferma di coach Kosta Runjaic è arrivato il momento di scrivere quello che sarà il ritiro della squadra. La sensazione è che si andrà sulla conferma e di conseguenza spazio a Lienz (secondo quanto emerso dal Messaggero Veneto). La località austriaca è già stata centro principale del ritiro dei bianconeri sia nell'estate del 2022 che in quello dell'ultima stagione preparata. Adesso non possiamo fare altro che passare alle date del ritiro, con tutti i giorni nel dettaglio.

Le date del ritiro dei bianconeri

Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo

Le date sembrano essere scritte e di conseguenza si dovrebbe partire dal 19 di Luglio, fino al 31 dello stesso mese. Due settimane in cui si inizierà a scrivere e pianificare una stagione che si spera possa portare i tifosi dell'Udinese a sognare un traguardo che manca da davvero troppo tempo: l'Europa. La stagione dei bianconeri, invece dovrebbe partire ad inizio Luglio, più precisamente il sei e di conseguenza vedere impegnata la squadra in Friuli Venezia Giulia almeno per le prime due settimane.