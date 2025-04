News Udinese – Bijol verso la panchina: il punto sulla situazione

Il centrale sloveno sembra essere destinato verso il turno di riposo nella prossima partita contro il Bologna

Lorenzo Focolari Redattore 25 aprile 2025 (modifica il 25 aprile 2025 | 14:45)

Se non consideriamo Fiorentina-Udinese e Udinese-Genoa, Jaka Bijol non ha mai saltato una gara tra campionato e Coppa Italia. In aggiunta ogni sua presenza corrisponde ad una titolarità. Sono numeri veramente alti di minutaggi ma ciò risulta quasi normale dato che stiamo parlando del pilastro della difesa bianconera.

Ultimamente l'intera squadra sembra non avere più stimoli e le sconfitte consecutive sono salite a 5. In tutte queste gare Bijol ha accusato tanta stanchezza e disattenzione in svariate letture e forse proprio questo sembrerebbe portare Runjaic a non schierarlo Lunedì prossimo.

Non sappiamo che tipo di segnale sia da parte del tecnico tedesco ma per adesso la scelta numero 1 sembra essere Kristensen. Vedremo se la situazione si evolverà nel passare dei giorni.