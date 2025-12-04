Servono certezze e non rotazioni. Runjaic sa benissimo quanto è importante la sfida contro il Genoa che si giocherà lunedì 8 Dicembre. Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Udinese.
Udinese News – Runjaic ripropone Bertola? La probabile formazione
Arrivati a giovedì, Runjaic inizia a stilare le possibili formazioni titolari in occasione della gara contro il Genoa
Utilizzando sempre un 3-5-2, in porta ci sarà Okoye salvo imprevisti. Dopodiché il tridente difensivo potrebbe essere composto da Bertola, Kabasele e Solet. Da verificare le condizioni di Kristensen che dovrebbe rientrare in questo turno. Sulle fasce gli indiziati sarebbero Zanoli e Kamara.
A centrocampo, Atta deve essere valutato nei prossimi giorni, ma assieme a lui ci sarebbero Piotrowski e Karlstrom in mediana. La coppia d’attacco verrebbe firmata da Zaniolo e Davis. Le ultime di mercato: Zaniolo resta in bianconero? Novità dalla Turchia<<<
