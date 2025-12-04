Udinese News – Runjaic ripropone Bertola? La probabile formazione

Servono certezze e non rotazioni. Runjaic sa benissimo quanto è importante la sfida contro il Genoa che si giocherà lunedì 8 Dicembre. Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Udinese .

Utilizzando sempre un 3-5-2, in porta ci sarà Okoye salvo imprevisti. Dopodiché il tridente difensivo potrebbe essere composto da Bertola, Kabasele e Solet. Da verificare le condizioni di Kristensen che dovrebbe rientrare in questo turno. Sulle fasce gli indiziati sarebbero Zanoli e Kamara.