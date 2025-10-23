Notizie Udinese – Il quadro è ancora una bozza! La probabile formazione

Per tornare alla vittoria bisogna schierare le pedine giuste. Runjaic ha molte idee da chiarire per organizzare la formazione titolare dell'Udinese che scenderà in campo contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le indiscrezioni dal Bruseschi.
Runjaic valuta il ritorno di Davis e la possibilità do schierarsi con la difesa a 4 per via dell'assenza di Kristensen
La linea a 4 potrebbe essere riproposta in questi giorni ma la sensazione è che il modulo di base potrebbe essere il 3-5-2. In porta Okoye è più che confermato. Davanti a sé Goglichidze, Kabasele e Solet dovrebbero comporre il trio difensivo. A destra Zanoli verrebbe riconfermato mentre a sinistra ci potrebbe essere Kamara.
A centrocampo Atta, Karlstrom dovrebbero essere titolari. Ekkelenkamp è sulla rampa di lancio per la prima titolarità di questa stagione. Davanti Zaniolo e Davis dovrebbero comporre il duo di attacco. Le ultime di mercato: Runjaic ha scelto il bomber: ecco il “nuovo” 9 <<<
