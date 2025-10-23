Notizie Udinese – Il quadro è ancora una bozza! La probabile formazione

Runjaic valuta il ritorno di Davis e la possibilità do schierarsi con la difesa a 4 per via dell'assenza di Kristensen

Per tornare alla vittoria bisogna schierare le pedine giuste. Runjaic ha molte idee da chiarire per organizzare la formazione titolare dell'Udinese che scenderà in campo contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le indiscrezioni dal Bruseschi .

La linea a 4 potrebbe essere riproposta in questi giorni ma la sensazione è che il modulo di base potrebbe essere il 3-5-2. In porta Okoye è più che confermato. Davanti a sé Goglichidze, Kabasele e Solet dovrebbero comporre il trio difensivo. A destra Zanoli verrebbe riconfermato mentre a sinistra ci potrebbe essere Kamara.