La Samp su un giocatore dell’Udinese in caso di addio di Quagliarella

UDINE – Si è aperta ieri la sessione invernale di calciomercato e l’Udinese si trova già immerse nelle voci riguardo possibili colpi e possibili trattative. Infatti, diversi giocatori della squadra friulana fanno gola a molte squadre, pronte a farsi avanti con alcune offerte in questo mese di gennaio. Il più ambito di tutti è, ovviamente, Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino ha estimatori in mezza Serie A, ma anche alcune pretendenti estere come il Leeds United di Marcelo Bielsa.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, anche un altro top player dei bianconeri sarebbe entrato nella lista dei desideri di alcuni club del nostro campionato. Stiamo parlando del numero 15 Kevin Lasagna, attaccante classe 1992, in Friuli dal 2017. Il giornale ligure ha affermato che il centravanti della Nazionale Italiana potrebbe rientrare in un incredibile giro di attaccanti, che vedrebbe coinvolte più squadre. Infatti, la Sampdoria sarebbe interessata al giocatore dell’Udinese in caso di addio di Fabio Quagliarella.

I blucerchiati del presidente Massimo Ferrero, infatti, sarebbero già al lavoro per trovare il possibile sostituto del loro capitano, che ha vestito in passato anche la maglia bianconera dei friulani. Il giocatore classe 1983 sarebbe finito nel mirino degli altri bianconeri d’Italia, ossia la Juventus. La Vecchia Signora, infatti, è alla ricerca di una quarta punta per completare il proprio pacchetto offensivo. Molti nomi sono finiti sulla lista dei desideri della dirigenza doriana: al momenti, quelli più caldi sembrano Patrick Cutrone e, appunto, Kevin Lasagna. Il centravanti non sta trovando molto spazio in questa stagione con la maglia dell’Udinese, con cui ha realizzato solamente un gol in 10 partite di campionato. Per questo, potrebbe cambiare aria e cercare di tornare protagonista lontano dalla Dacia Arena, indossando una nuova maglia. Nelle prossime settimane si attendono novità sugli affari di mercato.