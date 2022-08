Notizie Udinese | La Sampdoria punta un ex bianconero!

Dopo aver svolto tutta la preparazione estiva con i bianconeri, Ignacio Pussetto ha fatto ritorno in quel di Londra, dove però è fuori dai piani tecnici dell'allenatore. Proprio per questo motivo, l'attaccante argentino, insieme al suo entourage, starebbe valutando la possibilità di fare ritorno nel nostro campionato. Su di lui, nei giorni scorsi, si era fatto vivo il Valencia di Gennaro Gattuso, alla ricerca di un attaccante che possa subentrare a Hugo Duro. Il calciatore però, come raccontato, preferirebbe un ritorno nel Belpaese. Per questo la Sampdoria sarebbe la prima scelta. L'attaccante nativo di Canada Roquina la scorsa stagione ha totalizzato 4 gol e 4 assist in 28 presenze. In totale con la maglia bianconera ha collezionato 17 reti in 75 presenze in serie A. Uno score accettabile, soprattutto visto il grave infortunio rimediato nel 2020. Quello che si auspica il giocatore è di ritrovare una forma accettabile con Giampaolo, aiutandolo a trovare l'antica confidenza in zona gol. Vedremo se nei prossimi giorni questa trattativa andrà in porto, con i blucerchiati chiamati a scegliere il nuovo compagno di reparto di Ciccio Caputo. Nel mentre, Marino è all'opera per cercare di sistemare una rosa lasciata orfana dalle partenze di Soppy e Molina. Il tempo stringe, il mercato chiuderà settimana prossima. Ecco undici svincolati da tenere sott'occhio <<<