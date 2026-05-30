Ne mancava solo una e nonostante un risultato ed un finale al cardiopalma è arrivato il giudizio decisivo. L'Udinese ha scoperto anche quella che sarà la sua ventesima avversaria e stiamo parlando del Monza di mister Bianco (al momento). Una squadra che ha lottato per la promozione diretta per tutta la stagione e l'ha persa in quel di Mantova alla penultima giornata, prima di inanellare una serie di successi che li ha condotti alla vittoria del play-off ai danni della Juve Stabia prima e del Catanzaro poi. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quali saranno le altre 18 squadre che mancano all'appello e che dovranno dare vita al campionato italiano per la stagione 26/27.

Il campionato italiano prende forma

Cremonese gol

I calendari hanno già una data ed il prossimo cinque di Giugno scopriremo quali saranno gli impegni sul calendario dell'Udinese. Logicamente le tre squadre retrocesse che sono il Pisa, il Verona e la Cremonese verranno sostituite da Venezia, Frosinone e Monza. Per il resto confermate le società che l'Udinese ha già affrontato nel corso dell'ultima stagione con l'unica neo promossa (il Sassuolo) che è riuscita a salvarsi.