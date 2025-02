Udinese – La squadra sorride: Zarraga torna in campo dopo l’infortunio

La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime partite, dove l'Udinese ha faticato a trovare fluidità di gioco e a creare occasioni da gol. Il ritorno in campo di Zarraga rappresenta quindi una notizia positiva per i tifosi e per l'allenatore, che potrà contare nuovamente sulle sue qualità di interdizione e di costruzione del gioco.

Il giocatore potrebbe essere convocato già per la prossima partita contro il Napoli, un match importante per l'Udinese che vuole continuare a scalare posizioni in classifica. La sua presenza in campo, anche solo per uno spezzone di gara, potrebbe dare una scossa alla squadra e aumentare le possibilità di ottenere una vittoria. Il rientro di Zarraga è un segnale incoraggiante per Runjaic, che ha bisogno di tutti i suoi giocatori migliori per raggiungere gli obiettivi stagionali.