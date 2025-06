Notizie Udinese – Il closing non c’é ? La trattativa in stand-by

Secondo i giornali, ora la palla passa agli americani. Se vogliono che le trattative riprendano devono compiere il primo passo, d’altronde sono stati loro a manifestare interesse per acquisire il club. I Pozzo non hanno sicuramente messo in vendita la loro squadra. Gli Stati Uniti restano quindi distanti, anche se non bisogna mai dire mai. Tuttavia, la logica suggerisce che se un affare si protrae troppo a lungo, esiste il rischio che possa saltare. Vedremo, non si può escludere che la situazione possa riattivarsi in un paio di mesi, dopo l’inizio del campionato, quando l’Udinese avrà una struttura tecnica chiaramente definita.

Si deve anche sottolineare che la questione non è mai stata connessa alla presenza della famiglia Pozzo nella guida sportiva della “nuova” Udinese. Sin dall’inizio, è stato chiaro che l’acquisizione americana avrebbe rappresentato il 100%. (Niente modello Atalanta) In casa Udinese, il clima di incertezza non giova a nessuno poiché è fondamentale fare chiarezza il prima possibile e bloccare i programmi per una prossima stagione. Per questo, Gino Pozzo è attivamente impegnato a rassicurare il riconfermato allenatore Runjaic (che rimane in squadra insieme al direttore sportivo Inler, come già annunciato), il quale giustamente richiede chiarimenti sul futuro del club. Anche Gianluca Nani, il figlio del proprietario è attivo nel mercato. Le ultime di mercato: Bijol ha detto sì! La trattiva con il Leeds prosegue <<<