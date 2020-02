L’agente: “Lasagna? La coppia formata con Okaka è perfetta”

Masimo Briaschi, procuratore dio Lasagna, ha spiegato il momento dell’attaccante che non arriva a sbloccarsi. «È legata all’aspetto fisico e Kevin non sta solo bene, ma alla grande, e questo è l’aspetto principale perché crea i presupposti per andare al tiro. Poi è evidente che la fase è delicata e che la sfortuna fa la sua parte. Domenica col Verona è scivolato al momento del tiro, e ha sbagliato», le parole al Messaggero Veneto dell’agente che popoli parla del gol sbagliato anche col Verona. « Kevin mi ha detto che gli è scivolato il piede di appoggio altrimenti avrebbe segnato. Logico che il gol che non arriva può diventare un problema, ma può risolversi altrettanto velocemente non appena quel gol sarà ritrovato. Io continuo a dirgli di non dare spazio allo sconforto perché quando riprenderà a segnare ci divertiremo tutti».

«È una logica che l’attaccante debba finalizzare il gioco della squadra, ed è logico che quando non fai gol per qualche partita possa salire l’ansia, ma bisogna conviverci, restare sempre sul pezzo e non mollare mai», aggiunge andando poi a spiegare come vede la coppia con Okaka. «Innanzitutto, con Gotti l’Udinese crea molte più occasioni, mentre prima faticava a costruire l’azione. La coppia formata con Stefano è perfetta viste le differenti caratteristiche dei due, con Okaka che difende palla e Kevin che attacca la profondità. I gol arriveranno per tutti, state certi».

Infine il futuro: «È giusto che Kevin rimanga concentrato sul futuro dell’Udinese, ha un contratto fino al 2023, ma trovo anche logico che un attaccante con le sue caratteristiche sia seguito, perché ce ne sono pochi così. Comunque parlare di mercato ora è fuori luogo».