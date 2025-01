Dopo 5 minuti netti Assane Diao su assist di Strefezza ha messo a segno la prima rete del match. L'Udinese si è trovata subito sotto con la partita in salita ma con il tempo per recuperarla. Al 15esimo Sava è volato sul tiro di Caqueret da fuori aerea. Dopo un minuto sempre Sava ha parato il colpo di testa di Diao su corner: Como in dominio sull'Udinese. Al 27esimo c'è stato un cambio forzato tra i lariani, fuori V an Der Brempt per dolore alla caviglia, entra Iovine. 41esimo Lovric ha tirato da lontanissimo rasentando il palo nonostante la distanza. 43esimo Gabriel Strefezza sul velo di Caqueret ha colpito il pallone di prima intenzione mantenendo bassa la traiettoria verso il secondo palo. Udinese sotto di due reti.

Il secondo tempo

Cambi per Runjaic: Kamara esce ed entra Zemura, Lucca entra ed esce Sanchez. 49esimo Payero, su un errore della difesa del Como in costruzione, ha calciato da fuori realizzando una rete che ha accorciato le distanze. Ha preso coraggio la squadra di Runjaic con un tiro di Modesto che è rimasto basso. Al 56esimo Goldaniga viene espulso per doppia ammonizione, Como in dieci. Fabregas cambia, Strefezza per Nico Paz e Caqueret per Jack Felipe. Al 62esimo Solet viene espulso, anche L'Udinese è in 10. Runjaic schiera Ekkelenkamp tirando fuori Rui Modesto. Si è scaldata la partita all'insegna degli imprevisti. Ha provato Thauvin a mettere una palla dentro pericolosa ma nessuno riesce ad impattarla. Al 78esimo Fadera ha messo dentro un cross pericolo e Bijol ha spinto involontariamente in porta la palla. Cambi per l'Udinese, dentro Atta fuori Payero, entra Bravo esce Thauvin. Doppio cambio per i lariani, entrano Perrone Engelhartd per Da Cuhna e Cutrone. Al 90esimo Nico Paz colpisce di testa su un appoggio ravvicinato e il Como ha calato il poker. La partita termina così con i lariani che portano a casa i tre punti.