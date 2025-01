Udinese – Larini: “la squadra può ambire a traguardi di prestigio…” Il punto

A poco dalla partita della partita contro l'Atalanta, l'ex dirigente Fabrizio Larini ha rilasciato delle parole sulla gara e sulla squadra

Lorenzo Focolari Redattore 10 gennaio - 11:28

A poco più di 24 ore dalla partita valida per la 20esima giornata di campionato tra Udinese e Atalanta, un ex dirigente dei bianconeri, Fabrizio Larini , ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del prossimo match. In aggiunta l'ex dirigente ha anche commentato l'andamento della squadra di Runjaic attraverso le varie partite disputate.

Sull'Atalanta: "Per la squadra di Runjaic sarà una gara complicata, lo sanno tutti. Le forze in campo saranno diverse e l'Atalanta ha pure il vantaggio di essere consapevole dei propri mezzi. Ma di fronte non si troverà un avversario sprovveduto. L'Udinese occupa il nono posto e ha evidenziato un buon calcio, per cui ci vorrà l'Atalanta migliore, solo così i bergamaschi conquisteranno i tre punti".

Larini poi prosegue: "L'Udinese ha motivi per recriminare, nelle ultime due gare con Torino e Verona ha perso quattro punti. I granata hanno agguantato il pari sfruttando gli errori dei bianconeri che dovevano poi espugnare il Bentegodi, perché sono più forti del Verona e lo hanno dimostrato. Per quasi tutto il girone la squadra si è resa protagonista di troppe sbavature. Nel computo delle occasioni fallite ci metto anche la sconfitta con il Venezia. Larini chiude dicendo: "Ora l'Udinese potrebbe avere almeno sei punti in più ed essere in lotta per un pass per l'Europa e questo è un peccato perché la squadra è ben attrezzata tecnicamente e fisicamente. L'Udinese ha le credenziali per ambire a un traguardo di prestigio".