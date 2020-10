Larsen: “Questa squadra può fare bene”

Stryger Larsen ha commentato al canale ufficiale la vittoria di Coppa sul Vicenza: “Mi sento molto bene dopo l’intervento. Sono felice di essere tornato in squadra, oggi abbiamo fatto una bella vittoria oggi. La squadra? Può far bene. Questo è un buon gruppo, con tanta qualità individuale. Non fa differenza per me giocare a 3 o a 4 in difesa. Mi sono trovato bene a 4 oggi, mi pare di aver giocato bene. E’ importante vincere ogni partita, che sia campionato o coppa. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, non sono arrivati risultati, ma questa squadra, con questi giocatori e questo allenatore possiamo fare meglio”.