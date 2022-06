Udinese – Stryger Larsen ai saluti: le dichiarazioni del capitano

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole sorprendere e fare la differenza in tutti i modi possibili. Sicuramente la prossima stagione non sarà semplice e di conseguenza si vuole continuare a fare del proprio meglio anche se alcuni campioni potrebbero cambiare la propria destinazione. Solo con il tempo si potranno sapere quali saranno le decisioni finali dei calciatori più importanti per la società. Intanto una delle bandiere di questo ultimo periodo ha firmato per una nuova società, motivo per cui il capitano Bram Nuytinck ha commentato il suo addio. Ecco le parole dell'olandese nei confronti della partenza da parte di Jens Stryger Larsen.