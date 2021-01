News Udinese – Lasagna al Verona, è fatta: tre nomi per sostituirlo

L'attaccante mantovano firmerà nelle prossime ore con l'Hellas Verona. Partita la caccia al suo sostituto. Marino ha le idee chiare

News Udinese - Si preannuncia molto movimentata, in casa bianconera, l'ultima parte di questa sessione invernale di calciomercato. L'Udinese, sinora attiva soprattutto nelle operazioni in uscita, potrebbe cedere anche uno dei suoi giocatori migliori nelle prossime ore. Si tratta di Kevin Lasagna, approdato in Friuli quattro anni fa. Da diverso tempo è scivolato indietro nelle gerarchie di mister Gotti. Nelle ultime partite, alla luce dei numerosi infortuni che hanno colpito gli attaccanti della squadra, ha iniziato a ritrovare continuità ma il suo futuro è lontano da Udine. Su di lui c'è il fortissimo pressing dell'Hellas Verona. La trattativa fra le due società sta per andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a nove milioni di euro, più uno di bonus qualora gli scaligeri si qualificassero in Europa League.

CHIUSURA VICINISSIMA - "Stiamo cercando di sistemare le cose sul mercato. Lasagna prossimo colpo? Vediamo. Sapete come funziona...". Queste le brevi dichiarazioni del patron gialloblù, Maurizio Setti, riportate da TMW. Stando alle ultimissime indiscrezioni, la fumata bianca è ormai ad un passo e stanno per essere limati anche gli ultimi dettagli. Probabile, tuttavia, che l'Udinese lasci partire il classe '89 soltanto dopo la partita contro l'Inter, in programma sabato.

IL POSSIBILE SOSTITUTO - L'Udinese, ovviamente, si sta guardando attorno per trovare un centravanti con cui sostituire Lasagna. Stando a quello che riferisce Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, i candidati sarebbero Graziano Pellè, Eder e Fernando Llorente. Il giocatore basco, in uscita dal Napoli, è attualmente il favorito. La società partenopea sembra disposta a risolvere anticipatamente il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno, così da risparmiare su cinque mesi d'ingaggio. Proprio l'ingaggio, però, potrebbe rappresentare un ostacolo per arrivare a Llorente, il quale percepisce circa 2,5 milioni a stagione. Sulle sue tracce c'è anche il Benevento, ma per restare in Serie A il classe '85 dovrà necessariamente accettare una riduzione dello stipendio.