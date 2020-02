Lasagna non pervenuto. Ma l’Udinese ha il peggior attacco degli ultimi 5 anni

L’Udinese non segna, ma non è un problem a di questa stagione. Dal penultimo anno di Di Natale con Stramaccioni (quello successivo praticamente è stato inutilizzato) è mancato un giocatore che sappia buttarla dentro. Il primo anno di Lasagna è stato confortante con l’ex Carpio che siglò 11 reti. Poi è sparito. Ma non è il solo, a questa squadra è sempre mancato il gol.

Dal 2015/16 ad oggi, infatti, la squadra bianconera ha messo a segno solo 140 gol, il peggior attacco della serie A in condominio col Genoa (oggi in concorrenza per salvarsi, stranezze…). Tra le squadre che hanno sempre giocato in serie A dunque l’Udinese è stata la peggiore sia come attacco, ma anche come difesa.

Ma è il reparto avanzato a preoccupare. E oggi la situazione è una particolarità: la coppia gol migliore è formata da De Paul e Okaka con 9 gol, ma se si considera che l’argentino è un centrocampista ci si rende conto che davanti l’assortimento tra l’ex Watford e Lasagna è poco produttivo a dir poco.