Ex Udinese – Lasagna torna in Italia: è fatta con un club di Serie B

Kevin Lasagna torna in Italia. Ceduto in prestito nell'estate 2023 al Fatih Karagumruk, l'ex attaccante bianconero non ha trovato fortuna in Turchia. Lasagna, che ha vestito la maglia dell'Udinese in 118 occasioni tra 2017 e 2021, è legato al Verona da un contratto valido fino a giugno 2025 ma gli scaligeri hanno già chiarito le proprie intenzioni al giocatore. Infatti, la squadra guidata da Zanetti non ha convocato l'attaccante per il ritiro estivo.