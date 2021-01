Lasagna saluta: “Grazie Udine. Qui sono cresciuto, sono stati anni intensi”

Kevin Lasagna, attaccante in procinto di lasciare l'Udinese per andare all'Hellas Verona, ha salutato la sua ormai ex squadra

Kevin Lasagna, attaccante in procinto di lasciare l'Udinese per andare all'Hellas Verona, ha salutato la sua ormai ex squadra con un lungo post di commiato sul proprio account Instagram. Manca solo l'ufficialità al suo addio, nel frattempo ecco il suo messaggio e in allegato il post. "GRAZIE UDINE. Città che mi ha accolto fin da subito, nella quale sono cresciuto e dove ho messo le basi della mia famiglia. Ho cercato di ricambiare l’affetto ricevuto dando sempre tutto in campo con questa maglia.

Anni intensi di battaglie, emozioni e obiettivi raggiunti, tutti insieme... grazie al vostro supporto. Aver rappresentato la storica società bianconera e aver potuto indossare la fascia da capitano è stato per me motivo di grande orgoglio. GRAZIE Udinese".

LASAGNA-UDINESE, UN MATRIMONIO LUNGO TRE ANNI E MEZZO - Kevin Lasagna è arrivato in Friuli nella lontana estate 2017, prelevato dal Carpi, club dov'è cresciuto e si è lanciato nel grande calcio. Infatti l'attaccante originario di Mantova, ha fatto tutta la trafila delle serie inferiori, arrivando al Carpi nel 2014, l'anno della storica promozione in serie A. Dopo 108 presenze e 24 reti, mettendosi in luce proprio nella storica stagione passata dagli emiliani in massima serie, per poi essere protagonista anche l'anno dopo in quella cadetta, lascia il Carpi per l'Udinese. E' l'estate del 2017, quella che segna l'ulteriore step della carriera dell'allora venticinquenne calciatore. Ad Udine resterà per tre anni e mezzo in cui arrivano 116 presenze e 30 gol. Quasi sempre titolare, sebbene la media non sia mai stata quella di un bomber prolifico, ma Kevin ha sempre saputo dire la sua nel corso degli anni. Attaccante da 10 gol a stagione, non di più. Ma tra alti e bassi è sempre stato un titolare del reparto offensivo friulano. Adesso si sposterà di qualche kilometro per fare le fortune dell'Hellas Verona. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.