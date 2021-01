Lasagna, ultima partita con l’Udinese. Ecco quando arriva Llorente

Contro l'Inter Kevin Lasagna disputerà la sua ultima partita con la maglia dell'Udinese, prima di trasferirsi a Verona. Al suo posto è in arrivo Fernando Llorente

UDINE - "L'Udinese si basa su tre punti fondamentali. Lo scouting, i diritti televisivi e lo stadio di proprietà, che resta il nostro fiore all'occhiello. Per quanto riguarda Llorente, nei prossimi giorni capirò l'evoluzione di questa vicenda. Comunque se ne occupa Gino Pozzo". Sono queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, ai microfoni di Calcionapoli24.com sulla trattativa che sta per portate Fernando Llorente in Friuli. Quest'ultimo è infatti vicinissimo all'addio al Napoli. Se non ci saranno colpi di scena nelle prossime ore, il basco firmerà un contratto con l'Udinese. La dirigenza bianconera lo ha individuato come rinforzo ideale per rimpiazzare il partente Kevin Lasagna.