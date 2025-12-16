News Udinese – Davis ritrova l’assist: manca solo il goal

Contro il Napoli Keinan Davis ha svolto un compito di grande sacrificio. Beukema e Rahmani lottavano a turno contro di lui proponendo degli intesi duelli fisici. Nonostante ciò, l'attaccante dell'Udinese aveva anche trovato una rete che poi è stata annullata per fuorigioco. Il destino ha premiato comunque Davis che sempre nel secondo tempo ha appoggiato il pallone trasformato poi da Ekkelenkamp.