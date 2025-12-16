Contro il Napoli Keinan Davis ha svolto un compito di grande sacrificio. Beukema e Rahmani lottavano a turno contro di lui proponendo degli intesi duelli fisici. Nonostante ciò, l'attaccante dell'Udinese aveva anche trovato una rete che poi è stata annullata per fuorigioco. Il destino ha premiato comunque Davis che sempre nel secondo tempo ha appoggiato il pallone trasformato poi da Ekkelenkamp.
News Udinese – Davis ritrova l’assist: manca solo il goal
L'attaccante bianconero vuole tornare al goal il prima possibile: Runjaic sta ritrovando la sua grande punta
Sono segnali che fanno capire quanto sia pronto Davis per tornare al goal. L'ultima rete risale alla trasferta di Parma del 29 Novembre. Sono trascorsi i match contro Juventus in Coppa, Genoa e Napoli. Il "gigante buono" non ha perso di vista la porta avversaria ma deve soltanto trovare continuità.
Contro la Fiorentina l'occasione potrebbe presentarsi e Runjaic metterà la sua punta di diamante nelle migliori condizioni.
