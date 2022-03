News Udinese / Last minute? Croce e delizia: il dato bianconero

I bianconeri devono ancora lavorare per far rimanere alta l'attenzione per tutta la durata della partita. Nonostante non si possa condannare l'intervento di Zeegelaar ancora dubbio, e tale probabilmente rimarrà, bisognava fare forse qualcosa in più per evitare che quella palla finisse in area di rigore a pochi secondi dal termine.