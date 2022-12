Udinese | Lavori in corso: da oggi dovrebbe tornare il gruppo al completo

Sottil ha bisogno del rientro dei suoi titolari per preparare al meglio la sfida del 4 gennaio contro l'Empoli alla Dacia Arena

L'Udinese ha concluso sabato la terza amichevole della sua preparazione invernale. Il risultato non è stato dei migliori , visto che alla Dacia Arena è arrivata una sconfitta, ma allo stesso tempo possiamo dire che l' Udinese ha lottato fino all'ultimo istante contro un avversario - sulla carta - superiore. Sottil però ha l'alibi degli assenti, visto che tra gli indisponibili c'erano pedine fondamentali del suo scacchiere tattico.

Il Gazzettino questa mattina ha analizzato luci e ombre di una Udinese che, secondo il quotidiano, contro l'Athletic Bilbao non ha dato segni di progressi rispetto alla gara contro il West Ham, anche se con i baschi è capitolata solo nel finale di partita. Ammette che le assenze di Udogie, Makengo, Becao e Deulofeu sono assenze pesanti e possono diventare un problema anche per Sottil, che si spera possa tornare già da oggi ad allenare il gruppo al completo . La squadra commette infatti ancora troppi errori.

Lavori in corso

Gennaio è alle porte e il mercato potrebbe portare forze nuove a Sottil, si parla di uno o due difensori. La proprietà farà di tutto perché la squadra possa lottare fino alla fine per conquistare posizioni europee, senza ovviamente fare follie. La vittoria manca dal 3 ottobre e già con l'Empoli bisognerà tornare a puntare al massimo risultato per rilanciarsi a livello emotivo. Come si sa: vincere aiuta a vincere.A proposito del match contro l'Athletic Bilbao, ecco le valutazioni (senza filtri) della nostra redazione <<<