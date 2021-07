Udinese – Lavori in entrata: 3 nuovi nome e il ritorno di fiamma!

Nel nostro campionato ci sono (per il momento) ancora 20 squadra. La stabilità economica è per pochi. Le casse dell'Udinese si sono gonfiate dopo le cessioni dei due argentini. Adesso i tifosi si aspettano un grande colpo. Udogie non ha ancora convinto. O meglio, non basta come unico "grande" acquisto oltre a Silvestri. Manca la ciliegina sulla torta. Qualora si concludesse adesso, il mercato dell'Udinese riceverebbe uno scarso 6 in pagella. Ma per fortuna c'è ancora poco più di un mese a disposizione. Si continuano a sondare giocatori e nuove possibilità. Le ultime suggestioni arrivano dalla Sampdoria... Ecco i 3 calciatori finiti in orbita friulana. Cominciamo dal primo <<<