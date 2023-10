News Udinese | Al lavoro per la Coppa Italia: al Friuli arriva il Cagliari

E’ fitto di impegni il calendario della prima settimana di Cioffi all’Udinese. Dopo la trasferta di Monza, terminata con un pareggio grazie alla rete di Lucca , mercoledì alle 21 c’è l’impegno di Coppa Italia con il Cagliari. Sabato, poi, l’anticipo di campionato a San Siro contro il Milan. Tutti test importanti per il nuovo corso bianconero, ancora a secco di vittorie in questa stagione di Serie A.

Ritorni importanti

Per l’appuntamento con la squadra di Ranieri, ieri protagonista di una incredibile vittoria in rimonta contro il Frosinone per 4-3, Cioffi potrebbe tornare a dare minutaggio a Masina e forse anche a Davis, che comunque partirebbe dalla panchina. C'è curiosità di vedere esordire l'ex Watford, ancora a secco di presenze con i bianconeri. Non sono previsti recuperi di altri giocatori. La squadra si ritroverà questa mattina per una seduta post partita. Domani è già tempo di rifinitura.