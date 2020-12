Dopo il pareggio per 0-0 di Parma oggi il Cagliari è tornato in Sardegna. I rossoblù ha svolto una seduta di allenamento mattutino in vista della gara contro l’Udinese di domenica. I calciatori impegnato ieri hanno svolto un lavoro di scarico, mentre per il resto del gruppo dopo le fasi di attivazione, conclusioni in porta e combinazioni offensive. Luvumbo ha proseguito il differenziato, per Tripaldelli solo terapie.