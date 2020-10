L’avversario di turno: Fiorentina, Iachini in bilico occhio a Sarri

L’Udinese domenica 25 ottobre farà visita alla Fiorentina per la 5° giornata del campionato di Serie A. I viola dopo il pareggio beffa contro lo Spezia arrivano alla sfida con un grande dubbio sul futuro del tecnico Giuseppe Iachini. Infatti secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino l’allenatore ex Sampdoria potrebbe giocarsi le sue chance di restare sulla panchina viola proprio contro l’Udinese. Ieri infatti il presidente Commisso e i dirigenti dei toscani si sono riuniti e la candidatura di Maurizio Sarri si è fatta avanti in maniera importante. Il futuro di Iachini dipende molto dalla gara contro i friulani.