L’avversario di turno, Sassuolo – Caputo, Berardi e Chiriches a rischio per l’Udinese

Il Sassuolo ospiterà l’Udinese nell’anticipo della 7° giornata in programma venerdì alle ore 20:45. Il club neroverde dovrà fare i conti con parecchie defezioni. Oltre ai nuovi positivi al Covid: Djuricic, Haraslin e Ricci, ci sono anche dei problemi dal punto di vista degli infortuni. Infatti Caputo, Berardi e Chiriches sono in forte dubbio per la gara del Mapei Stadium. Questo il comunicato del club emiliano sulle condizioni dei tre calciatori: “Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato per Domenico Berardi un risentimento ai flessori di destra, per Francesco Caputo un risentimento agli adduttori di sinistra e per Vlad Chiriches un problema ai flessori di sinistra con altri accertamenti ancora da completare. Ulteriori valutazioni saranno fatte nel corso della settimana”.