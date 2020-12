L’AVVERSARIO DI TURNO – Torino, molti indisponibili contro l’Udinese: Ansaldi, Verdi, Millico

Oggi il Torino ha sostenuto una seduta di allenamento in vista della partita in programma sabato 12 dicembre contro l’Udinese. Come riporta una nota ufficiale del club, i ragazzi di Giampaolo hanno svolto un lavoro tecnico-tattico e una partita finale a tempo con campo ridotto. I calciatori Ansaldi, Millico ,Murru ,Verdi e Baselli invece hanno lavorato a parte e molto probabilmente non saranno disponibili contro i bianconeri. Il Torino tornerà in campo domani per un allenamento di rifinitura.