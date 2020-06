Il prossimo avversario dell’Udinese alla ripresa della Serie A è il Torino. La squadra granata ospiterà i friulani il 23 giugno all’Olimpico. Come scrive Tuttosport dopo la doppia seduta di ieri, il tecnico Longo ha fatto svolgere una partita in famiglia provando il modulo 3-4-3 alternato al 4-4-2. In gol Zaza e Belotti, con quest’ultimo autore di una doppietta. Oggi giorno di riposo per i granata.