L’AVVERSARIO DI TURNO – Torino, torna Lukic. Distrazione muscolare per Millico

Oggi il Torino ha sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana. Lavoro tecnico-tattico per gli uomini di Giampaolo. Gli esami strumentale ai quali si è sottoposto Millico hanno evidenziato una distrazione parziale ai muscoli della coscia destra. Ansaldi resta ancora in dubbio per la gara contro l’Udinese per via di un affaticamento muscolare. Il tecnico del Torino dovrà fare a meno di Verdi e Murru ma in compenso recupera Lukic. Il serbo dopo due settimane di stop tornerà titolare. Lukic è il secondo marcatore dei granata dopo Belotti, proprio il “gallo” che ha dimostrato di avere molto feeling con Lukic dal punto di vista tattico.