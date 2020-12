L’AVVERSARIO DI TURNO, Torino – Verdi e Murru out, Ansaldi ci prova per la gara contro l’Udinese

Il Torino oltre ad una classifica poco rassicurante deve fare i conti anche con gli infortuni. Infatti Giampaolo per la gara contro l’Udinese dovrà fare a meno sicuramente di Verdi e Murru entrambe out. Un altro calciatore in forte dubbio è l’argentino Ansaldi, infatti l’ex Inter combatte con un affaticamento che si trascina ormai da tempo e sta provando a recuperare in vista della sfida contro i bianconeri. Ansaldi ha lavorato a parte insieme a Verdi e Murru e proverà a stringere i denti, ma sarà importante escludere la lesione muscolare, e la risposta arriverà dagli esami strumentali di oggi. Un altro calciatore che non ci sarà è Millico che continua a combattere con acciacchi da inizio stagione. Tuttavia l’ex tecnico della Sampdoria conterà sui rientri di: Vojvoda, Gojak e Lukic i quali erano risultati positivi al Covid.