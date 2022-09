News Udinese | Lazar Samardzic: l’arma in più di Andrea Sottil

Il fantasista tedesco classe '02 può essere una freccia in più nell'arco dei centrocampisti a disposizione di Sottil

Redazione

Dopo essere rimasto un po' ai margini delle rotazioni nelle prime partite di campionato, ieri Sottil ha deciso di schierare dal '1 minuto Lazar Samardzic. Il fantasista tedesco veniva da un ottimo pre campionato coi friulani, dove ha messo in mostra tutte le sue potenzialità, soprattutto sui calci piazzati. Poi sono arrivate le panchine nelle prime uscite che hanno fatto manifestare al classe '02 un certo malcontento, tanto che alcune testate lo davano in uscita già in questa sessione di mercato. Tutto questo prima di ieri sera, quando è sceso in campo da titolare contro la prima in classifica.

Sottil ha avuto sfruttare la qualità di Samardzic in rifinitura e in palleggio per mandare fuori giri i due mediani giallorossi, spesso posizionati male in fase difensiva. E l'intento del mister piemontese ha dato i suoi frutti. Prima nel primo tempo, quando il tedesco ha dato il via a diverse azioni pericolose dei friulani. Poi nella ripresa, quando ha trovato il gol dal limite dell'area che ha spianato la strada alla goleada dei friulani.

Un'arma in più

La prestazione di Samardzic non può che far sorridere Sottil, conscio di avere a disposizione una pedina che può risultare fatale per gli avversari. Il suo dualismo con Makengo può far esprimere il gioco dell'Udinese in diversi modi, diventando di difficile lettura per gli avversari. Con Makengo in campo, i friulani possono usufruire di un piano partita più improntato sull'atletismo e sul recupero palla. Mentre, con il fantasista tedesco, i bianconeri diventano più imprevedibili durante il possesso palla e più pericolosi in zona tiro (chiedere conferma a Rui Patricio). Questa è l'ennesima conferma che la rosa dei friulani, questa stagione più che mai, è completa sotto tutti i punti di vista.