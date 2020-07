Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale ha parlato della sfida di questa sera contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Non è la Radio: “Io credo che i giocatori siano consapevoli dell’occasione che sta capitando, non c’è bisogno di spronarli. Sanno che un risultato ad Udine stasera può ribaltare il clima e far riprendere la corsa. Mi auguro che mettano in mostra l’antico spirito che ha sempre contraddistinto i giocatori della Lazio”.