Lazio – Udinese / Le formazioni ufficiali: Sorpresa a centrocampo

Il team bianconero è pronto per il match odierno di campionato. Una partita molto importante ed un vero e proprio crocevia stagionale. Dall'altra parte del campo ci sarà una squadra che gioca in maniera interessante ed è stata capace di battere un vero e proprio record all'interno del nostro campionato. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono la prima società nel campionato italiano a vincere tre partite di fila per ben 4-0. Adesso, però, arriva il momento decisivo e non si può più pensare alle chiacchere. I due tecnici hanno scelto i ventidue titolari. Ecco le formazioni ufficiali dei bianconeri e dei biancocelesti.