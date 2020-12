L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport in vista del big match di Champions League commentando anche la sconfitta rimediata contro l’Udinese: “Si può perdere una partita, ma non in quel modo. Contro l’Udinese abbiamo peccato di presunzione. L’abbiamo analizzata e ora dobbiamo guardare avanti, pensando solo al Borussia Dortmund. “