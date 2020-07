Lazio, Inzaghi: “Udinese squadra ostica, meriterebbe qualche punto in più in classifica”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani allo stadio Friuli. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel:

Confronto squadra-società

“Il confronto ce l’abbiamo sempre con la squadra e la società, a prescindere dai risultati negativi o positivi. In questi giorni ci siamo confrontati, abbiamo parlato, sappiamo il momento che stiamo affrontando. I ragazzi stanno cercando di dare tutto in campo. Le partite sono ravvicinate e le rotazioni limitate, stiamo facendo tutto quello che possiamo. Ma non basta, serve di più per uscire da questo momento”.

Infermeria

“Non possiamo allenarci più di tanto in questo periodo, si cerca di gestire le forze mentali e fisiche. Stamattina abbiamo fatto un buon allenamento, dobbiamo valutare alcune situazioni, molti hanno giocato tanto, ma ho visto il gruppo compatto. Secondo me faremo una buona gara”.

Udinese

“Incontriamo una squadra che ha un ottimo allenatore e ottimi giocatori. Meriterebbe di avere qualche punto in più in classifica. Vengono da un buon momento anche se hanno perso l’ultima partita. Vogliamo ragionare gara dopo gara, domani sarà sicuramente ostica”.