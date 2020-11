Lazio, Lazzari: “Dispiace molto per la partita di oggi. L’Udinese si difendeva in 11 e ripartiva velocemente”

Il centrocampista della Lazio Manuel Lazzari, ha parlato subito dopo il fischio finale della sconfitta contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Dispiace molto per la partita di oggi. È mancata un po’ di velocità nella manovra, l’Udinese si difendeva in 11 e ripartiva velocemente. Noi giravamo lentamente la palla, siamo riusciti a creare poche occasioni. Stanchezza? Un po’ c’era ma questo non è un alibi. Neanche il pensiero sulla Champions, perché venivamo da una vittoria contro lo Zenit e pensavamo solo alla gara di oggi. Siamo stati anche un po’ sfortunati, i primi due gol ci hanno ammazzati. Quest’anno il campionato è molto equilibrato, non c’è una grande favorita, tutte le squadre sono lì in alto. Sappiamo che stagione andiamo ad affrontare, ce la giocheremo fino alla fine. Sicuramente questa sconfitta ci darà la forza per continuare”.