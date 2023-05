Udinese-Lazio / Parla Sarri: “Non solo rigore, ma ci sta anche il rosso”

L'Udinese esce sconfitta dalla propria casa: la Dacia Arena. Il club bianconero ha provato in tutti i modi a far male agli avversari, ma i biancocelesti (soprattutto nella ripresa) si sono imposti grazie alla loro qualità e le giocate dei singoli. A fare la differenza è un rigore dubbio assegnato al team della Capitale. Al termine dello scontro ha fatto il punto proprio il tecnico dei biancocelesti. Ecco tutte le dichiarazioni di mister Maurizio Sarri su questa sfida di campionato che vale tantissimo per la lotta alla Champions League.