Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è tornato ad analizzare la sconfitta di domenica con l’Udinese, in conferenza stampa prima del match di Champions League: “Teniamo tanto al campionato, siamo consapevoli di aver fatto male con l’Udinese. Siamo una squadra matura e non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo fatto una brutta partita non perché stavamo già pensando alla Champions“.