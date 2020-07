Lazio, Luiz Felipe: “Dobbiamo restare concentrati e mettere in difficoltà l’Udinese”

Il difensore della Lazio, Luiz Felipe recuperato da Inzaghi dopo l’infortunio e titolare questa sera nella sfida all’Udinese, ha parlato del match contro i friulani. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono felice di rientrare e poter aiutare la squadra. Spero di fare una buona gara. Ci aspetta una partita difficile contro l’Udinese ma l’abbiamo preparata bene, avendo avuto più giorni per farlo. Dovremo rimanere concentrati tutti i 90′ per metterli in difficoltà e tornare a casa con una vittoria. Dobbiamo pensare solo a noi e fare una buona partita, è questa la cosa più importante”.