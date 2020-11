Sergej Milinkovic-Savic ha svolto le visite di controllo per l’idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Come riportato da CITTACELESTE il centrocampista della Lazio, dopo lo stop per la positività al Covid-19 rilevata durante l’esperienza con la nazionale serba si appresta a tornare in campo per la partita di domenica contro l’Udinese.