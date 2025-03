Lazio 1-1 Udinese | Parla mister Runjaic: “Sono molto contento”

" Sono contento della nostra partita e un punto da conquistare contro questa Lazio e contro questo team non è semplice. Siamo contenti della nostra performance e delle prestazioni dei nostri tifosi. Anche io sono contento (personalmente, ndr)".

Cosa è cambiato in questa squadra?

"I ragazzi mi continuano a dare sempre di più e soprattutto continuiamo a curare con tanta attenzione tutti i dettagli. In campo stiamo mettendo tanta passione ed energia, i nostri attaccanti sono i primi a difendere e i centrocampisti seguono di conseguenza. I biancocelesti non hanno creato davvero molto e non siamo stati bravi a segnare il secondo gol".