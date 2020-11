Lazio, Muriqi si ferma. Recupera Escalante per l’Udinese

La Lazio è tornata a lavorare per preparare la sfida di campionato contro l’Udinese. Come raccontato da CITTACELESTE il centravanti Vedat Muriqi ha riportato un problema muscolare, probabilmente uno stiramento di primo grado alla coscia. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza con l’Udinese è in forte dubbio. La buona notizia è invece il recupero di Escalante che ha svolto l’intero allenamento con il gruppo e potrà tornare tra i convocati dopo il lungo stop.