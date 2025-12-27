Udinese 1-1 Lazio | Padelli e Davis decisivi: il top e flop del match

I biancocelesti di Maurizio Sarri ed i bianconeri di mister Kosta Runjaic si sono dati battaglia sul campo da gioco. Ecco il top e flop

Lorenzo Focolari Redattore 27 dicembre - 20:06

I biancocelesti di Maurizio Sarri ed i bianconeri di mister Kosta Runjaic si sono dati battaglia sul campo da gioco. Il pareggio è un risultato corretto al termine dei novanta minuti più recupero di gioco. Ecco il top e flop.

IL TOP — 40 anni e non sentirli, una prestazione sublime ed una parata che permette all'Udinese di conquistare un punto fondamentale in classifica. La prestazione di Daniele Padelli è da cineteca. La parata su Gustav Isaksen vale almeno metà del punto conquistato alla fine dei novanta minuti. Strano dirlo, ma che la porta riparta dall'ex Inter e Torino. Nota di merito per Davis che salva tutto con una rete insperata e soprattutto riscatta la sua prestazione deludente.

IL FLOP — Vuole essere dappertutto e comandare la squadra, ma probabilmente il primo obiettivo è fare bene il proprio compito. Oumar Solet con un intervento goffo stava per perdere una sfida in cui i biancocelesti sembravano in difficoltà. C'è ancora tanto da migliorare, presto per avvicinarlo ad una big. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match: ecco le pagelle. I voti di Udinese-Lazio <<<