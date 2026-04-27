Tutti i voti

Maduka Okoye

Incolpevole sulle due reti subite. Una partita nella media per un estremo difensore che si è mostrato attento soprattutto con i piedi.

Voto: 6

Thomas Kristensen

Il difensore centrale offre una buona prova in marcatura sugli attaccanti avversari, niente da fare sui missili che hanno portato alle reti decisive.

Voto: 6

Christian Kabasele

L'attaccante dei biancocelesti diventa lo spazio, ma nessun problema per il difensore che gestisce di minuto in minuto.

Voto: 6,5

Oumar Solet

Attento fino ad un certo punto, un po' indietro dal punto di vista delle giocate in zona offensiva. Non una delle sue migliori prove in bianconero.

Voto: 5,5

Kingsley Ehizibue

Il laterale offre una vera e propria perla sul campo da gioco. Un calciatore che oramai è tra i migliori della rosa per rendimento e lo sta mostrando di settimana in settimana.

Voto: 7

Jurgen Ekkelenkamp

Un'ottima prova fino a quando è rimasto sul campo da gioco. C'è da sperare che l'infortunio non porti a nulla di grave.

Voto: 6

Jakub Piotrowski

Come mediano di rottura è un ottimo profilo, meno attento in fase di costruzione. Resta un calciatore non ancora pronto per questo compito.

Voto: 5,5

Arthur Atta

Passano le settimane, ci si attende un vero e proprio passo in avanti ed arriva grazie ad una doppia rete nel finale di primissimo livello.

Voto: 7

Nicolò Zaniolo

Senza il suo Davis non riesce a fare la differenza, anche se resta un'ottima prova in cui appena ha alzato i giri del motore ha messo in seria difficoltà gli avversari.

Voto: 6.5

Idrissa Gueye

Si salva perché è giovane, ma l'assenza di un vero e proprio centravanti si fa sentire ogni giorno di più attorno al mondo bianconero.

Voto: 5,5

Il mister

Mister Kosta Runjaic

Una prova in cui doveva dimostrare che la squadra sa vincere anche senza Keinan Davis, esperimento fallito.

Voto: 5,5