La sfida tra i biancocelesti ed i bianconeri sta viaggiando verso il termine. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
Tutti i votiMaduka Okoye
Incolpevole sulle due reti subite. Una partita nella media per un estremo difensore che si è mostrato attento soprattutto con i piedi.
Voto: 6
Thomas Kristensen
Il difensore centrale offre una buona prova in marcatura sugli attaccanti avversari, niente da fare sui missili che hanno portato alle reti decisive.
Voto: 6
Christian Kabasele
L'attaccante dei biancocelesti diventa lo spazio, ma nessun problema per il difensore che gestisce di minuto in minuto.
Voto: 6,5
Oumar Solet
Attento fino ad un certo punto, un po' indietro dal punto di vista delle giocate in zona offensiva. Non una delle sue migliori prove in bianconero.
Voto: 5,5
Kingsley Ehizibue
Il laterale offre una vera e propria perla sul campo da gioco. Un calciatore che oramai è tra i migliori della rosa per rendimento e lo sta mostrando di settimana in settimana.
Voto: 7
Jurgen Ekkelenkamp
Un'ottima prova fino a quando è rimasto sul campo da gioco. C'è da sperare che l'infortunio non porti a nulla di grave.
Voto: 6
Jakub Piotrowski
Come mediano di rottura è un ottimo profilo, meno attento in fase di costruzione. Resta un calciatore non ancora pronto per questo compito.
Voto: 5,5
Arthur Atta
Passano le settimane, ci si attende un vero e proprio passo in avanti ed arriva grazie ad una doppia rete nel finale di primissimo livello.
Voto: 7
Nicolò Zaniolo
Senza il suo Davis non riesce a fare la differenza, anche se resta un'ottima prova in cui appena ha alzato i giri del motore ha messo in seria difficoltà gli avversari.
Voto: 6.5
Idrissa Gueye
Si salva perché è giovane, ma l'assenza di un vero e proprio centravanti si fa sentire ogni giorno di più attorno al mondo bianconero.
Voto: 5,5
Il misterMister Kosta Runjaic
Una prova in cui doveva dimostrare che la squadra sa vincere anche senza Keinan Davis, esperimento fallito.
Voto: 5,5
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