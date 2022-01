Lazio-Udinese / Le pagelle (senza filtri) di MondoUdinese

Torna titolare dopo due partite. Subito chiamato in causa dopo dodici minuti da un colpo di testa di Muriqi. Il portiere bianconero risponde alla grande.

Nel secondo tempo non viene quasi mai chiamato in causa. Sicuramente merito della difesa. Provvidenziale il suo intervento all'85' su Milinkovic. Peccato per il pallonetto imparabile di Immobile.