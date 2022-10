Lazio-Udinese / Le parole di Sottil: “Ringrazio tutti i miei ragazzi”

La squadra bianconera ha dato tutto sul campo da gioco, ma questo non è bastato per poter portare a casa i tre punti finali. La sfida dell'Olimpico si è conclusa 0-0, con un pareggio che per numero di occasioni meritava tutto tranne che finire a reti bianche. Al termine dell'incontro ha fatto il punto Andrea Sottil. Ecco le parole del mister bianconero.